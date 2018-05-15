Сборная Нигерии назвала предварительный состав на ЧМ-2018

К мундиалю будут готовиться 30 нигерийских футболистов

Тренерский штаб сборной Нигерии назвал предварительный состав, который будет готовиться к чемпионату мира-2018. В него вошли 30 футболистов. В окончательную заявку попадут 23 игрока.

Расширенный состав сборной Нигерии:

вратари – Икечукву Эзенва ("Эньимба"), Фрэнсис Узохо ("Депортиво", Испания), Дэниэл Акпейи ("Чиппа Юнайтед", ЮАР), Деле Аджибойе ("Плато Юнайтед");

защитники – Абдуллахи Шеху, Уильям Трост-Эконг (оба – "Бурсаспор", Турция), Тайрон Эбейи ("Ден Хаг", Нидерланды), Ола Айна ("Халл Сити", Англия), Ува Элдерсон Эчиеджиле ("Серкль Брюгге", Бельгия), Брайан Идову ("Амкар", Россия), Чидози Авазьем ("Нант", Франция), Леон Балогун ("Майнц", Германия), Кеннет Омеруо ("Касымпаша", Турция), Стивен Эзе ("Локомотив", Болгария);

полузащитники – Джон Оби Микел ("Тяньцзинь Тэда", Китай), Огеньи Онази ("Трабзонспор", Турция), Оньинье Уилфред Ндиди ("Лестер Сити", Англия), Огенекаро Этебо ("Фейренсе", Португалия), Джон Огу ("Хапоэль" Беэр-Шева, Израиль), Уче Агбо ("Стандард", Бельгия), Джоэл Оби ("Торино", Италия), Микел Агу ("Бурсаспор", Турция);

нападающие – Ахмед Муса (ЦСКА, Россия), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити", Англия), Мойзес Симон ("Гент", Бельгия), Виктор Мозес ("Челси", Англия), Одион Игало ("Чанчунь Ятай", Китай), Алекс Ивоби ("Арсенал", Англия), Сими ("Кротоне", Италия), Джуниор Локоса ("Кано Пилларс").

Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет с командами Аргентины, Исландии и Хорватии.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.