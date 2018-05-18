Сборная Саудовской Аравии назвала предварительный состав на чемпионат мира в России

Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци объявил расширенный состав из 28 футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба сборной Саудовской Аравии в twitter.

Голкиперы: Ассаф аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдулла аль-Майюф.

Защитники: Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все – "Аль-Ахли"), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все – "Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср").

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"), Али аль-Хайбари ("Аль-Этифак"), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все – "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все – "Аль-Шабаб"), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания).

Нападающие: Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").

Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2018 сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.