Сборная Саудовской Аравии назвала предварительный состав на чемпионат мира в России

Сегодня, 10:16

Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта

Фото AFP
Фото AFP

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци объявил расширенный состав из 28 футболистов, которые выступят за национальную команду страны на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба сборной Саудовской Аравии в twitter.

Голкиперы: Ассаф аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдулла аль-Майюф.

Защитники: Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все – "Аль-Ахли"), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все – "Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср").

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"), Али аль-Хайбари ("Аль-Этифак"), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все – "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все – "Аль-Шабаб"), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания).

Нападающие: Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").

Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2018 сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
футбол, ЧМ-2018, сборная Саудовской Аравии

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Саудовской Аравии назвала предварительный состав на чемпионат мира в России". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ-2018

Фото AFP

Главный тренер сборной Португалии выбросил динамовца Антунеша с окончательной заявки на ЧМ-2018

Сегодня, 10:00

Чемпионы Европы определились с заявкой на мундиаль в России

ЧМ-2018

Пайет травмировался в матче с "Атлетико" и был заменен в первом тайме. Фото AFP

Димитри Пайет не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2018

Вчера, 22:43

Полузащитник получил травму в финале Лиги Европы
Загрузка...

ЧМ-2018

Юнес Беланда. Фото AFP

Экс-игрок "Динамо" Юнес Беланда вошел в состав сборной Марокко на ЧМ-2018

Вчера, 22:32

На турнире марокканцы сыграют с командами Португалии, Испании и Ирана

ЧМ-2018

В честь сборной Бельгии выпустили монету в 2,5 евро

Вчера, 15:00

Купить коллекционную монету к ЧМ-2018 можно будет за 10 евро

ЧМ-2018

Официальный плакат мундиаля. Фото AFP

Опрос: за какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?

Вчера, 14:41

На чемпионате мира выступят 32 национальные команды

ЧМ-2018

Фото AFP

Аргентинским болельщикам дали советы, как себя вести с русскими девушками

16 Мая, 19:22

Авторы посоветовали аргентинцам не говорить слишком много о себе
Загрузка...