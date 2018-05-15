Сборная Туниса назвала расширенный состав на ЧМ-2018

Сегодня, 10:41

На групповом этапе тунисцы сыграют против Бельгии, Англии и Панамы

Сборная Туниса назвала расширенный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Туниса назвал расширенный состав на чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего в список включены 29 человек. В официальной заявке на мундиаль может быть не больше 23 игроков.

Расширенный состав сборной Туниса:

вратари – Аймен Матлути ("Аль-Батен", Саудовская Аравия), Моэз Бен-Черифиа ("Эсперанс"), Фарку Бен-Мустафа ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Муэ Ассен ("Шатору", Франция);

защитники – Хамди Наггез ("Замалек", Египет), Дилан Бронн ("Гент", Бельгия), Рами Бедуи ("ЕС Сетиф", Алжир), Йоан Беналуан ("Лестер", Англия), Сиам Бен-Юссеф ("Касымпаша", Турция), Яссин Мерия ("Сфаксьен"), Билель Мохсни ("Данди Юнайтед", Шотландия), Халиль Шеммам ("Эсперанс"), Уссама Хаддади ("Дижон", Франция), Али Маалул ("Аль-Ахли", Египет);

полузащитники – Элье Скири ("Монпелье", Франция), Мохамед Амин Бен-Амор ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Гилан Шалали ("Эсперанс"), Карим Лариби ("Чезена", Италия), Фертани Сасси ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Ахмед Халил ("Африкэн"), Саифеддин Хауи ("Труа", Франция), Мохамед Ларби ("Тур", Франция);

нападающие – Фахреддин Бен-Юссеф ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия), Вахби Хазри ("Ренн"), Анис Бадри ("Эсперанс"), Бассем Срарфи ("Ницца", Франция), Ахмед Акаичи ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Наис Слити ("Дижон", Франция) и Сабери Хелифа ("Африкэн").

Соперниками сборной Туниса на групповом этапе чемпионата мира будут команды Бельгии, Англии и Панамы.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
футбол, ЧМ-2018, сборная Туниса

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