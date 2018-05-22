В России выпустили полимерную банкноту к ЧМ-2018

Сегодня, 14:34

Тираж банкнот номиналом 100 рублей составит около 20 млн экземпляров

Банкноты к ЧМ-2018. Фото Twitter
Банкноты к ЧМ-2018. Фото Twitter

Банк России представил памятную полимерную банкноту номиналом 100 рублей, которая посвящена чемпионату мира по футболу-2018. Банкнота вводится в обращение с 22 мая. 

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений. Вы можете увидеть мальчика с мячом, который мечтает повторить подвиги великих футболистов, в том числе такого знаменитого вратаря, как Лев Яшин. На оборотной стороне банкноты изображен летящий футбольный мяч, который символизирует земной шар, на котором расположена карта России. Ниже указаны названия городов, где будут проходить непосредственно матчи чемпионата мира.

Тираж банкнот составит около 20 млн экземпляров. 

К чемпионату мира на нашем сайте проходит опрос: "За какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?"

Ранее мы писали, что уругвайская певица Наталья Орейро представила клип на песню для ЧМ-2018. United by Love является миксом сразу из трех языков: английского, испанского и русского. Она рассказывает о мире, любви и о том, как важно всем объединиться ради футбола.
футбол, ЧМ-2018, банкнота

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Источник:

РБК

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