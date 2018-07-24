A
B
C
D
E
F
G
H

В России продают аккредитацию Месси на ЧМ-2018 за 650 тысяч

Вчера, 19:13
Аргентинец отыграл четыре матча и забил один мяч
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

На российской интернет-площадке для объявлений появилось необычное предложение. Один из пользователей предлагает купить коллекционерам и болельщикам оригинальную аккредитацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с чемпионата мира 2018 года с автографом аргентинца. За этот товар просят 650 тысяч рублей.

Аргентинская команда не без проблем вышла из группы, но уже в 1/8 финала проиграла будущему победителю мундиаля Франции. А Лионель Месси за четыре чемпионата мира ни разу не забил в плей-офф. В России он сумел отличиться лишь один раз на групповом этапе.

1_200

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.

Кстати, ранее мы писали, что Лионель Месси сбежал в море от толпы болельщиков. Фанаты испортили отдых аргентинскому футболисту на испанском острове Форментера.

футбол, ЧМ-2018, Лионель Месси, сборная Аргентины
Источники: СЭ, Сегодня|Спорт
Реклама
Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
Вся статистика
Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
Полный календарь
Реклама
Лионель Месси сбежал в море от толпы болельщиков

Лионель Месси сбежал в море от толпы болельщиков

Фанаты испортили отдых аргентинскому футболисту

Вчера, 13:48
Российский футболист хотел убить Виду за "Слава Украине!"

Российский футболист хотел убить Виду за "Слава Украине!"

Артем Дзюба рассказал, какую реакцию произвели слова хорвата на сборную России

23 Июля, 11:59
Лучший молодой футболист ЧМ-2018 травмировался по дороге в душ

Лучший молодой футболист ЧМ-2018 травмировался по дороге в душ

Килиан Мбаппе играл решающие матчи с травмой позвоночника - полуфинал с Бельгией и финал с Хорватией

21 Июля, 14:48