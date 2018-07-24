В России продают аккредитацию Месси на ЧМ-2018 за 650 тысяч

Аргентинец отыграл четыре матча и забил один мяч

Лионель Месси. Фото AFP

На российской интернет-площадке для объявлений появилось необычное предложение. Один из пользователей предлагает купить коллекционерам и болельщикам оригинальную аккредитацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с чемпионата мира 2018 года с автографом аргентинца. За этот товар просят 650 тысяч рублей.

Аргентинская команда не без проблем вышла из группы, но уже в 1/8 финала проиграла будущему победителю мундиаля Франции. А Лионель Месси за четыре чемпионата мира ни разу не забил в плей-офф. В России он сумел отличиться лишь один раз на групповом этапе.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.

Кстати, ранее мы писали, что Лионель Месси сбежал в море от толпы болельщиков. Фанаты испортили отдых аргентинскому футболисту на испанском острове Форментера.