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Гордон: Все украинцы молят Бога о том, чтобы сдох Путин и его банда

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30 апреля, 16:10
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На Украину продолжают сбрасывать российские авиабомбы
Украинцы желают путину смерти
Украинцы желают путину смерти / Фото: Коллаж: Сегодня

Со дня вторжения российских оккупантов прошло уже больше двух месяцев. На сегодняшний день все украинцы желают Кремлю смерти.

Об этом в интервью рассказал журналист Дмитрий Гордон.

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На вопрос, почему они (ред. – оккупанты РФ) не пошли на пасхальное перемирие он ответил, что русские – фашисты.

"Потому что они фашисты. И накануне Пасхи и в день Пасхи они бомбили наши города, они убивали наших людей. Они убивали детей, в предпасхальный день в Одессе девочка трехмесячная погибла", – сказал он.

По его словам, он дружил с Виктором Черномырдиным (ред. – семь лет был послом россии в Украине), который одной из застольных бесед рассказал ему историю про Махмуда Эсамбаева.

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"Во время войны чеченской русские войска разбомбили полностью его дом...Руководил ими Грачов, который пообещал Эльцину, что возьмет грозный за день...", – вспоминает Гордон.

Так, на одном и мероприятий Эсамбаева попросили сказать тост. Он встал и сказал:

"Я хочу, чтобы сдох Грачов".

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Повисла тишина и он продолжил.

"А кто не выпьет – пусть сам сдохнет", – сказал Эсамбаев.

Журналист добавил, что "сегодня все украинцы молят Бога о том, чтобы сдох путин".

"...И банда его сдохла. И все кто чинили насилие над украинцами и Украиной, чтобы посдыхали, как собаки. Вот этого мы им желаем".

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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