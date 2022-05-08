Когда у оккупантов закончатся ракеты? Мамчур раскрыл правду о запасах РФ

Очень большое влияние на военную промышленность России оказывают сейчас Западные санкции

У РФ еще есть мощные ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Командир 204 Севастопольской бригады тактической авиации (2014) Юлий Мамчур рассказал, какие ракеты еще остались на вооружении в Российской Федерации. Он уверен, что у оккупантов в ближайшее время не закончатся ракеты.

Об этом он заявил телеведущей телеканала "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

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"В России сейчас остались основные ракеты воздушного базирования. Калибров очень мало, и мы знаем, что их большая часть находится на кораблях, два из которых уже повреждены. А ракеты "Оникс", особенность этой ракеты, что она сверхзвуковая и на определенных этапах полета она достигает достаточно больших скоростей, больше трех махов. И на таких скоростях очень сложно определить ее нашими средствами технической разведки и радиолокационным полем".

Эта ракета, отмечает Мамчур, была назначена как противокорабельная, но также может использоваться против объектов наземной инфраструктуры. Это мощная ракета именно потому, что она летит на огромных скоростях маха. Поразить ее обычными зенитными ракетными средствами очень сложно.

В то, что в России в ближайшее время закончатся ракеты, Мамчур не верит:

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"В конце 90-х годов мы, при передаче стратегических бомбардировщиков ТУ-160 и ТУ-95, передали 575 ракет Х-55. Эти ракеты крылаты с дальностью полета более двух тысяч километров. На базе этой ракеты была создана ракета Х-555, улучшена. Так вот пятьсот ракет мы сами отдали. За какой-то период времени они смогли выпустить в их военную промышленность еще некоторое количество ракет. То есть их достаточно для того, чтобы по пять-десять ракет запускать каждый день, и это фактически на треть года у нас воздушные тревоги обеспечены".

Очень большое влияние на военную промышленность России оказывают сейчас Западные санкции. Федерация выпустила по Украине более двух тысяч ракет, это "Искадеры", "Точки-У", ракеты воздушного базирования Х-55, Х-555, Х-101.

"Так российская военная промышленность не сможет восстановить эти ресурсы в ближайшие несколько лет. Поэтому санкции, которые Западные страны ввели на поставку комплектующих, очень больно ударили по военно-промышленному комплексу России".

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