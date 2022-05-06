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На параде 9 мая в Москве Путин может получить "взрывной подарочек" – Аваков

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6 мая, 14:07
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Украинцам советуют прислушаться к чиновникам, даже если они перестраховываются в канун 9 мая
В РФ может произойти ЧП на параде
В РФ может произойти ЧП на параде / Фото: Коллаж: Сегодня

Путину следует переживать по поводу того, чтобы не произошел взрыв вооружения во время парада 9 мая в Москве. Так считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

Об этом он сказал телеведущей Виктории Малосветной в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Если безумный путин будет устраивать у себя там праздник и будет водить свои ржавые железки по Красной площади, то пусть. Впрочем, ему следует волноваться, чтобы какой-нибудь "Искандер" перед его трибуной не взорвался. Нормальный это будет подарочек?"

Лучшим подарком украинцам, по словам Авакова, станет контрнаступление ВСУ на оккупанта.

"Я вижу, как со стороны моего родного Харькова россиян отжимают со стороны наших военных формирований, и мы оттесняем все дальше линию столкновения от Харькова. Надеюсь, что в ближайшее время пушки перестанут доставать даже до окраин города, это и будет лучший подарок нам до 9 мая".

Арсен Аваков посоветовал украинцам прислушаться к чиновникам, даже если они перестраховываются в канун 9 мая.

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"Если чиновники перестраховываются, слушайте их. Господа, дорогие мои сограждане, включайте свои мозги!"

Аваков добавил, что украинский народ мудр, он много страдал за эти более 70 дней войны. Так что вряд ли "будет дурь" выходить на демонстрации или возложение цветов в такой момент, или бороться, так сказать, с "колорадскими лентами".

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