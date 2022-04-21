Новая атака на Киев маловероятна, все силы должны быть на Востоке и Юге – Виталий Баранов

Экс-комбат известного 90-го отдельного аэромобильно-десантного батальона – о том, когда закончится война, реальна ли деблокада Мариуполя и как можно было предотвратить трагедию в Буче

Виталий Баранов рассказывает о том, как можно было избежать трагедии в Буче / Фото: OchiUA

Виталий Баранов – бывший командир 90 отдельного аэромобильного батальона, который воевал в Донецком аэропорту, рассказал сегодня, почему ситуация в Мариуполе напоминает "котел" в Дебальцево и из-за чего враг зашел на Киевщину.В первые сутки войны враг прошел 25 км, потому что границы не были защищены.

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Трагедии в Буче можно было не допустить

– У вас дом в Катюжанке и ваша жена Татьяна провела в оккупации 35 дней. Как вы себя чувствовали все эти дни?

– Тревожно. Всегда переживаешь за родных, а там жена осталась. Отсутствие связи вообще негативно влияло на внутреннее состояние. Когда в 2014-15 годах я был на Востоке, то говорил, что женщинам выпала самая плохая судьба – ждать. С нами не было связи, они не знали, что с нами. Сейчас я был в этой роли, невыносимо тяжело было ждать, пока появится связь, чтобы весть пришла оттуда. Зная, что творили враги в Буче, Ирпене, Гостомеле, боялся, чтобы не повторилось в Катюжанке. Эти 35 дней тяжело пережил. Но первого воина в деревне, которого увидела моя жена – это был я.

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- Где вы находились все это время?

- Рядом, недалеко в лесах партизанили.

- Большое количество человеческих жертв в Буче, Гостомеле, Бородянке... Как оцениваете уровень защиты Киева и что можно было сделать, чтобы не допустить такого количества жертв?

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– Выскажу свою точку зрения. Все это можно было не допустить. Три последних года я был советником председателя облгосадминистрации по АТО. Предчувствие приближающейся войны было. Я поднимал вопрос защиты границ, подчеркивал, что граница с Беларусью у нас полностью открыта. На получал ответ, что никто не пойдет, там чернобыльская зона.

Хотя я с 2017 года высказывался о том, что мы забыли опыт 2014-15 и после 2018-19 года война перешла в текучку. Боевые слаживания проходили на полигонах. Почему на полигонах, когда у нас не укрепленные границы? Почему не прорабатывали оборону на Херсонском, Ровенском, Львовском направлении на границе?

В первые сутки войны враг прошел 25 км, потому что границы были незащищены. Киевская область граничит с Беларусью – там есть 5 дорог, но такая местность, что воины могут только по дорогам проехать, потому что в сторону уже трясина.

Нас немного спас подрыв моста за Демидовым и разлил реки Ирпень – если бы не эти два фактора, последствия были бы гораздо более тяжелыми. Хотя этот подрыв моста и разлив привели к тому, что они сделали в Буче, Гостомеле и Ирпене. У них был план – по прямой дороге должны были зайти из Демидова в Лютеж, Петровцы, а здесь мост взорван. Поэтому они пошли на Бучу и Гостомель.

Этого можно было избежать, если бы подготовили линию обороны. Вот сейчас есть время, а мы его не используем. Врага нужно встречать не в Киеве, а на подступах к столице. Первая линия обороны – граница. Та же линия – вдоль границ с россией.

Почему 24 февраля начали войну, а 25-го уже были под Киевом? Почему все это вышло? Если бы наши знали, что будут нести ответственность, все было бы по-другому. На сегодняшний день можно было бы избежать такой трагедии, если бы были укреплены границы.

Киевское село Катюжанка для Баранова родное, после начала военных действий и оккупации этого села, Баранов начал партизанить в окрестных лесах

В Мариуполе нужно действовать, как в 2015 году

– Какие параллели можно провести между Дебальцево, Донецким аэропортом и Мариуполем?

– Однозначно, можно. Беда наша – мы не хотим растягивать линию обороны. Вот мы вошли в Донецкий аэропорт. Мы вошли в Дебальцево. А их тактика – окружение. Посмотрите – Дебальцево, Иловайск, Аэропорт – это все окружение… Мы должны были укрепить Мариуполь, Харьков, Изюм… Нас все время окружают. Тактику нужно поменять. У них тактика одна – окружение и осада. Эту тактику уже изучили. Мне непонятно, почему у нас много окружений?

- Реальна ли деблокада Маруиполя?

- Реальна. Необходимо собрать все силы в кулак, у нас есть авиация, артиллерия, бронетехника – ударите в одно место и они отступят. В 2015-м – мы имели тактику – и погасили огневое сопротивление. Они принимают только силу, они в нас не стреляли. Они стреляли в воздух, потому что боялись.

– Почему мы этого не делаем и почему работу над ошибками не делаем? 2014 год нужно было переосмыслить и воевать иначе…

– 2014 – 2016 годы шла война на Востоке. После 17-го года всех боевых командиров уволили из Вооруженных Сил – всех, умеющих и желающих воевать, имеющих опыт и хорошие навыки. А на их места зашли те, кто в 14-м году написали рапорты на увольнение.

Мы с 2018 по 2021 год стали украинской бумажной армией. Перед началом войны были созданы силы терробороны. Они на собраниях решали бытовые вопросы, как обустроить комнату для хранения оружия. Я говорил председателю Киевской ОГА, председателю РГА, терробороне – это не работа военных, вы должны быть вдоль границ, а то что вы делаете, этим занимаются пусть строители, пусть они строят эти решетки.

К моменту начала войны силы теробороны знали, где взять арматуру или цемент. Но они не знали, как защищать государство. Не было ни одного окопа.

Я военный инженер. Я говорил, что надо линию укреп границы ставить на линии с Белоруссией. Но мы играли – пойдут-не пойдут…

Легендарный 90 отдельный аэромобильный батальон, защищавший Донецкий аэропорт

Новое нападение на Киев маловероятно

- Сейчас многие возвращаются на Киевщину. На мой взгляд, Путину нужен Киев. Нас ждет очередная утечка наступления?

- Виток наступления со стороны беларуси маловероятен, отступая они разрушили мосты, и там тяжелая местность для маневров. Большинство потерь они понесли именно в этом направлении. Это направление на сегодняшний день неактуально. Нам ждать дальше ракетных обстрелов.

Мы должны укреплять свои ПВО. На сегодняшний день россиянам дешевле выстрелить по Украине, чем утилизировать эти ракеты. Мы должны брать пример с Израиля, создавать "железный купол" и защищаться.

Наша армия должна быть для всех: и мужчин и женщин. Но служить не полтора года, а каждые 5 лет по три месяца.

– Эта война надолго?

– Несколько месяцев точно. На Востоке и Юге. Все силы должны быть там. К ракетным обстрелам мы должны быть готовы постоянно.

- Все что происходит – страшно, но в этом есть некоторый позитив для Украины…

- Вот смотрите, 2014-15 годы – идет война на Востоке, поезд "интерсити", 6 часов и ты с востока попадаешь в другую гуляющую страну. Сегодня вся страна почувствовала, что такое война, и все знают, кто такой враг. Мы уже с уважением относимся к Вооруженным Силам, здесь наша защита. Ибо раньше кто воюет, а кто отдыхает.

Сегодня нация поняла – только вместе можно защищать свое государство. Мы поняли, что должны модернизировать вооруженные силы, война показала наши слабые стороны, над которыми нужно работать. Война сплотила.

Об Украине знает весь мир. Авторитет, который сегодня у Украины, если бы не война, мы не смогли бы достичь еще десятилетия. И главное – мы наконец-то отрубим эту пуповину, которая связывает нас с россией. Нет у нас ничего общего. То не люди, то варвары. Мы – нация. У нас есть история.

- Ребенок рождается в крови и мучениях. Можно ли говорить, что Украина рождается?

– Мы знаем, какой ценой добывается независимость. Будем ценить народ и нашу независимость. Сегодня происходит рождение новой нации. После этой войны это будет новая нация – независимые украинцы. Мы гордимся тем, что мы украинцы. Весь мир с уважением относится к украинцам. Сегодня Украина это другое государство. ВСУ – другие. Мы победим. Украина выйдет на свои границы, невзирая на договоренности. Мы будем идти до конца, пока не освобожден последний клочок нашей земли.