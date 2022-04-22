Оккупанты ставят цель организовать знаменитые котлы – Романенко

Эксперт назвал три больших ошибки российских военных в Украине

Генерал назвал три стратегические ошибки России в начале войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты готовятся организовывать котлы на востоке Украины. Началась наступательная операция. Россия утратила свое тактическое преимущество. У кого Федерация просила помощи и каковы их дальнейшие планы.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, военный эксперт Игорь Романенко телеведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

Ситуацию на фронте сейчас можно рассматривать как начало той наступательной операции, которую россияне неоднократно переносили в течение трех недель.

По мнению Игоря Романенко, такие действия можно одновременно считать и продолжением происходящего в восточной операционной зоне. Там сейчас находится главная группировка войск Российской Федерации.

Реклама

"Это наступательная группировка, которую вымуштровали россияне в подготовке, и это о многом говорит. Говорит как о его качестве в живой силе, так и в вооружении, которое они могли там собрать. Поэтому в общем, так или иначе 95 тысяч, по оценкам иностранных экспертов. 45 из них Вооруженные силы Российской Федерации и 30 так называемая полиция ЛДНР. На самом деле это же вооруженные силы Российской Федерации, правда, доукомплектовывали их из призывного состава, который был на территории ЛДНР, но не только", – говорит Романенко.

Военный эксперт отметил, что проведение боев на востоке Украины, прежде всего, связано с желанием россиян захватить границы Луганской и Донецкой областей, но не только это.

"Также ставят цель организовать знаменитые котлы. То есть та группировка, которая находится в районе проведения операции объединенных сил, имеет там крепкие оборонительные сооружения, подготовленные войска, и у них большое желание окружить эту территорию, расчленить, уничтожить. Это ясно. Одно время, в первой операции, так хотели сделать с Украиной, когда из девяти направлений наносили удары, сейчас совсем другие силы и возможности", – отметил эксперт.

Также Игорь Романенко прокомментировал мнения некоторых экспертов, отмечавших, что войны не будет из-за недостаточного количества российских войск у границ Украины:

"На самом деле, нужно просчитывать не только количество солдат, живой силы, но и боевой потенциал. Так вот, к началу войны боевой потенциал Вооруженных сил Российской Федерации превышал нас в три раза, поэтому, конечно, они могли это делать".

Имея такое преимущество россияне действовали очень дерзко, но не стратегически, совершив, по мнению Романенко, три больших ошибки. В первую очередь, они недооценили наши войска, переоценив свои. Не объективно оценили состояние общества, ожидая цветов и бегства руководства с президентом. Также Запад стал помогать Украине вооружением, финансово и экономически.

Реклама

"Вот на основе того, что они совершили такие ошибки при подготовке к операции, несмотря на то, что потенциал был в три раза больше, и более современное вооружение по сравнению, мы треть этого потенциала перемололи", – сказал он.

Военный эксперт рассказал, что Россия понесла значительные потери техники и, если Путину безразлично на смерти солдат, то технику он приказал беречь. Кроме этого, Шойгу летал в Китай, в КНДР просил вооружения, деньги и продовольствие. Помощи Россия так и не получила, по крайней мере, явной. Но Игорь Романенко отмечает, что от своих планов оккупанты не отказались.

"Вот такое состояние наступающей группировки, но это достаточно много для того, чтобы начать эту операцию и медленно продвигаться, имея на отдельных направлениях тактические успехи. Так вот с севера, со стороны Изюма они хотят захватить, с юга, со стороны Попасной, и здесь пробить нашу оборону, объединиться и потом организовать по котлу", – сказал он.

Но на данный момент, отмечает эксперт, у них это не получается и надеется, что так будет и дальше.

Русский язык могут отменить

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что в следующем учебном году в школьном образовании Украины не будет такой дисциплины как "русский язык", что будет одним из последствий вторжения России в Украину. Сейчас до каникул необходимо заменить уроки русского языка другими предметами. Кремень ранее отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.