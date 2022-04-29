Подоляк объяснил, почему Россия пытается уничтожить Мариуполь

Для РФ символично уничтожение Мариуполя и "Азова". Но шанс спасти людей есть, если к встрече присоединятся мировые политические лидеры.
Об этом рассказал антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радіо свобода.
"Для них символично уничтожить Мариуполь и символично уничтожить "Азов", к сожалению. Но, я считаю, что в мире достаточно смелых людей, в том числе политических лидеров других стран, которые готовы были бы выполнить посредническую миссию в Мариуполе", – говорит он.
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По его словам, эта встреча в Мариуполе может помочь спасти людей и мир готов помочь в этом Украине.
"То есть мы едем, например, с украинской стороны, с российской стороны едут там кто-нибудь, нам не важно кто приедет и я уверен, что десятки политических лидеров международных институтов были бы готовы стоять рядом с нами для того, чтобы мы забрали людей. Мир действительно хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу. К сожалению, российская сторона демонстрирует абсолютную закрытость...", – добавил Подоляк.
Подоляк назвал действенные санкции против окружения Путина
Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.
По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.
Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.
А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."