Россия применяет против Украины экспериментальное оружие – Маляр

Россия давно вышла за рамки того списка оружия, который разрешен международным правом для использования в агрессии

РФ ставит эксперименты с оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство информации остается засекреченной. Оборона Мариуполя – это исторический момент. Враг использует широкий арсенал запретного оружия

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр телеведущим телеканала Украина 24 Евгению Киселеву и Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

Анна Маляр прокомментировала последние новости о ситуации в Мариуполе и возможном штурме российскими войсками "Азовстали".

Маляр подчеркнула, что на сегодняшний день любая информация о военной операции засекречена, ведь враг может использовать ее для корректировки своих действий. Можно рассказать только о том, что сообщает Генеральный штаб:

Реклама

"Продолжают наноситься ракетные удары по Мариуполю, продолжается оборона Мариуполя. И обороняющие Мариуполь героически это делают, это подвиг, потому что они своими действиями, своей борьбой сдерживают наступление российских войск на другие направления. То есть Мариуполь является важным историческим моментом и исторической обороной, которая фактически на себе сдерживает оборону большой части Украины".

Заместитель министра обороны сказала, что понимает потребность людей в информации, но стоит понимать, что сейчас какие-либо ответы на вопрос есть связь с нашими защитниками, есть ли помощь им – это четкий сигнал врагу.

То же касается информации о ситуации в зонах боевых действий. Сегодня, по словам Маляр, можно говорить лишь о том, что основные силы российских войск сконцентрированы на востоке и юге Украины. Это их основная цель. Они хотят закрепиться на географических границах Донецкой и Луганской области и оцепить украинские объединенные силы.

"Идут очень горячие бои, оборона очень мощная, но и нападение со стороны Российской Федерации и агрессия достаточно сильна. Россия использует широкий спектр оружия, они уже давно вышли за рамки того списка, который разрешен международным правом для использования в агрессии, или простым языком, это война. И сегодня они используют и ракетные удары, и бомбовые удары, и разнообразное запрещенное оружие, даже экспериментальное".

"То есть россияне в этой войне даже позволяют себе ставить эксперименты с тем оружием, которое они разрабатывают", – резюмировала Маляр.

Реклама

Читайте также: