Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Интервью

В Мариуполе братские могилы есть почти в каждом районе – советник мэра

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 18:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Длина одной из них достигает порядка трех сотен метров
В Мариуполе продолжаются атаки оккупантов
В Мариуполе продолжаются атаки оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как питаются жители оккупированного города, находящегося в блокаде более 50 дней: всего полбулки и бутылка воды в день на человека. Город продолжает погружаться за грань гуманитарной катастрофы.

Об этом, а также о положении дел в районе предприятия "Азовсталь", советник мэра сообщил телеведущему Василию Голованову в эфире проекта FREEДOM на YouTube-канале "Україна 24".

Реклама

Андрющенко прежде всего подчеркнул, что ситуация, увы, не меняется к лучшему.

В зоне "Азовстали" продолжаются атаки артиллерии со всех калибров, не прекращаются уличные бои. По его данным, положение людей катастрофическое, в особенности, с едой. В день людям выдают по полбулки и бутылке воды, чего явно недостаточно.

Реклама

"Усугубляется ситуация с гражданскими, находящими в "Азовстали". Они являются фактическими заложниками РФ, поскольку оккупанты не дают людям ни единого шанса покинуть территорию завода. Очень страшная ситуация", – добавил советник мэра.

В Мариуполе ухудшается ситуация с водой, медицинским обслуживанием и лекарствами.

Также россияне используют эвакуацию, как прикрытие и попытки спрятать следы собственных преступлений. 21 апреля вместе с журналистами они нашли первую братскую могилу длинной в 300 метров.

По словам Андрющенко, на следующий день, 22 апреля, в городе нашли еще одну братскую могилу. В ней в пакетах россияне спрятали части тел погибших мариупольчан. Советник мэра отметил, что такие могилы есть практически в каждом районе города.

Реклама

"Это совершенно ужасно. Как мы будем искать и идентифицировать людей, как их будут искать родственники, – происходит что-то нечеловеческое на самом деле", – резюмировал он.

В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших украинцев в пластиковых мешках

В Мариуполе российские оккупанты продолжают "зачистку" в центре города. Сейчас захватчики чистят завалы Драматического театра.

В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39706.2

Binance Coin (BNB)

405.81

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.31

Theta (THETA)

3.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять