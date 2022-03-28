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Зеленский упрекнул Запад за отказ ужесточить санкции против РФ: "Мы не морские свинки"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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28 марта, 19:37
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Президент заявил, что нужно было действовать на опережение
Владимир Зеленский заявил, что нужно ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России.
Владимир Зеленский заявил, что нужно ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. / Фото: Коллаж: Сегодня

У Украины есть длинный список того, что необходимо стране в войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

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"Речь о санкциях"

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы", – сказал президент.

По словам президента, на сегодня не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки:

"Они (партнеры Украины – ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Все эти санкции неполные. Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнёт ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы – не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне, которую начала Россия, – это лишь вопрос времени.

Также президент рассказал, почему принял решение остаться в Украине, а не эвакуироваться ради своей безопасности. По его словам, это решение было сигналом людям о том, как украинцы должны реагировать на нападение.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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