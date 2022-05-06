Жданов: РФ сосредоточила больше всего сил на Изюмском направлении

Генштаб решил провести контрудар, чтобы сбить наступательный темп врага

Под Харьковом идут ожесточенные бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Изюмское направление наиболее угрожающее из всех, но это еще не то контрнаступление, которого так ждут все украинцы. Но именно это направление военный эксперт называет самым сложным самым важным.

Об этом он сообщил телеведущей Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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"Это контрудары на одном, а именно Слобожанском направлении. В этом назрела необходимость, потому что это направление наиболее угрожающее из всех – Изюмское".

По словам Жданова, очевидно, Генштаб решил провести контрудар, чтобы сбить наступательный темп врага.

"В Генштабе решили сбить наступательный темп, а не ждать. Пока наши войска будут изматываться постоянными атаками оккупантов. Это направление наиболее многочисленное, на нем сконцентрировано наибольшее количество российских войск".

По некоторым оценкам, по данным эксперта, на этом направлении сконцентрировано около 20-25 батальонно-тактических групп. Они постоянно атакуют и постоянно меняются на переднем крае, что очень тяжело для наших войск".

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Что касается масштабного контрнаступления, Жданов считает, что прогноз можно делать, но Генштаб "ведет свою войну".

"Июнь можно рассматривать как время для формирования той группировки войск, которая сможет проводить контрнаступательные действия".

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