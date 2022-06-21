27 стран готовы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Украине может получить статус кандидата уже на этой неделе. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают подготовку Украины к получению статуса кандидата в члены ЕС, боевые действия на Востоке нашей страны и угрозу срыва отопительного сезона в Европе.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Российский газовый шантаж ставит под угрозу отопительный сезон в Европе

Американская газета The Washington Post пишет, что резкое уменьшение поставок российского газа ставит под угрозу отопительный сезон в Европе. ЕС ежегодно пытается пополнять подземные резервуары летом, чтобы подготовиться к холодным месяцам. Россия прибегла к энергетическому шантажу Европы. Украинские компании ДТЭК, Укрэнерго и Нафтогаз требуют полного газового эмбарго в проекте #StopBloodyEnergy.

Новое оружие поможет Украине удержать свои территории

Издание The New York Times пишет, что Россия медленно, но неуклонно прогрессирует на востоке Украины, однако появление новых систем вооружения поможет Украине удержать свои территории. Так считают американские чиновники и аналитики.

27 стран намерены предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Информагентство Bloomberg сообщает, что все 27 стран-членов Европейского Союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата уже на этой неделе. На встрече послов ЕС в понедельник никто не выступал против этого решения.

Реклама

США ведут переговоры с Канадой об ограничении цен на российскую нефть

Международное агентство новостей Reuters пишет, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Канадой и другими союзниками по дальнейшему ограничению энергетических поступлений Москвы путем установления ограничения цены на российскую нефть.

Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, какая страна больше не сможет получать российскую нефть ни по одному из существующих путей.

Также мы рассказывали, почему "Газпром" не будет поставлять газ по "Турецкому потоку".