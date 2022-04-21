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Арестович: Получив все оружие, ВСУ сможет наступать уже к 9 мая

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 07:41
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По словам советника главы Офиса президента, в Украину поставляется много дальнобойной артиллерии
Алексей Арестович рассказал о поставках оружия в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович рассказал о поставках оружия в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины к 9 мая получат все оружие от западных союзников и партнером, и тогда у нас увеличится потенциал для наступлений.

Об этом Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину.

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По его словам, в Украину поставляется много дальнобойной артиллерии – 155 мм, которая точнее стреляет, чем 152-милиметровая российская. Арестович рассказал, что США одобрили пакет на 800 млн долларов, а Британия отправит Украине противокорабельные ракеты Brimstone – это основное средство борьбы с российским десантом, который все еще может быть высажен.

Кроме того, Норвегия даст нашей стране переносные ЗРК Mistral, танки. Австралия и множество других стран отправят Украине БТРы, а Румыния заявила о поставках вооружения.

Советник главы ОП подчеркнул: если все это приедет в Украину, то к 9 мая украинская сторона резко прибавит в боевых возможностях. По его словам, как только ВСУ усилят свои боевые возможности, они начнут их реализовывать.

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"Стоять и смотреть на месте мы не будем. Мы радостно поскачем где-нибудь вперед", – добавил Арестович.

Арестович назвал главные цели противника во второй фазе войны

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о течении второй фазы войны по состоянию на 20 апреля. По его словам, ситуация остается контролируемой военно-политическим руководством Украины. Об этом Арестович сказал во время брифинга.

Ситуация на разных направлениях:

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  • На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях противник наступление не ведет;
  • В Харьковской области идут бои, украинские военные продолжают наступление, несколько населенных пунктов освобождено;
  • Противник пытался штурмовать Рубежное и Попасную, но был отбит;
  • На Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Гуляйполя, однако продвигаются отдельными ротными тактическими группами (100 человек с техникой) и попадают под удары украинской армии;
  • В Мариуполе бои идут в районе завода "Азовсталь". По словам Арестовича, противнику там "нелегко, он несет тяжелые потери";
  • В Херсонском направлении противник пытается наступать, имея задание выйти на границы Херсонской области в сторону Николаева.

Арестович добавил, что главным направлением для противника остается Изюм-Славянск, где сосредоточены российские войска, которые пытаются продвигаться, однако им это не удается.

"Хотя анонсированное ими страшное наступление длится уже третьи сутки", – сказал он.

Также Арестович прокомментировал сообщения о поставке Украине самолетов.

"Продолжает приходить вооружение, военная техника. Вы все сегодня видели сообщения о том, что пришли самолеты. Эти сообщения противоречивы, но давайте сформулируем это так: самолетный парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины несколько увеличился. На этом пока все", – сказал он.

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ББМ
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