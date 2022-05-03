Арестович рассказал, что первый солдат РФ сдался в плен, чтобы присоединиться к легиону "Свобода России"

На территории Российской Федерации уже действуют партизанские отряды, которые состоят из россиян

Солдаты РФ присоединяются к легиону "Свобода России" / Коллаж "Сегодня"

Первый российский солдат сдался в плен украинским силам, чтобы присоединится к легиону "Свобода России".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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"Сегодня первый российский солдат сдался в плен с листовкой "Легион "Свобода России". Да, он пришел и сказал: я сдаюсь в легион "Свобода России", давно искал возможность, и вот я хочу", – сказал Арестович.

Также по словам советника главы Офиса президента Украины, в некоторых областях РФ люди все чаще пишут на стенах возле госструктур слова "Легион "Свобода России"".

На территории РФ действуют партизанские отряды

На территории Российской Федерации уже действуют партизанские отряды, которые состоят из россиян. Легионы находятся в разных регионах России.

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"Ячейки "Свободной России" появились в самой России. Уже есть легион, который действует внутри России. Это было неизбежно. Мы этим не управляем. У них есть родственники, у них есть друзья и пошел огонь "Свободной России" по России. В самых разных регионах народ начал собирать", - утверждает Арестович.

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