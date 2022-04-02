Арестович: ВСУ устроили новую Чернобаевку оккупантам из Курска

Россия решила перебросить в Украину дополнительные силы из Курской области

Колонна противника зашла, но далеко не продвинулась / Коллаж "Сегодня"

В ответ на успешное продвижение украинских войск в Киевской области и освобождение от российских оккупантов 30 населенных пунктов Минобороны России решило перебросить в Украину дополнительные силы из Курской области. Однако это не будет проблемой для окрепшей украинской армии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время своего традиционного брифинга.

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Что известно

"В ответ на наши действия противник пытается ввести из Курской области сюда определенное количество своих войск. Однако нужно понимать ситуацию. Это не усиление, не попытка создать новую ударную группу. Это попытка удержать наши войска хоть как-то, а себя от поражения от Вооруженных сил Украины хоть как-то. Эти войска не создают определенной угрозы ни городу Суммы, ни городу Чернигову, ни городу Киеву. Это просто заслон и попытка усилить свои войска, чтобы мы их не уничтожили окончательно пока они отходят к границе. Однако, по одной из таких колон, которая зашла ночью, был нанесен очень мощный удар и там образовалась такая себе Чернобаевка. Которая вчера также произошла – 13 и 14 раз был уничтожен батальон и батарея САУ российских вооруженных сил", – отметил Арестович.

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