Арестович выступил на фоне карты Украины с освобожденными районами (фото)

Силы ВСУ выбивают силы оккупантов с занятых территорий

Арестович рассказал, какие территории ВСУ зачистили от врага/Фото: коллаж: "Сегодня"

Постепенно украинские защитники освобождают территорию Украины от российских оккупантов. Каждый день количество таких населенных пунктов увеличивается.

Карту с освобожденными территориями от врага показал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на канале на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

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По словам советника главы Офиса президента, оккупанты пытаются выйти на участки, которые удобнее защищать. В основном – это холмы, населенные пункты и природные рубежи типа рек, оврагов. Захватчики начали очень активно рыть траншеи.

"Можно говорить, что российская армия перешла в оборону по всему участку от Херсона до Харькова. Единственное, где они этого еще не делают, это Изюмское и Луганское направления", — отметил Арестович.

Он показал карту, которую разработала аналитическая организация ASPI, на которой желтым цветом обозначены те территории, с которых ВСУ уже вытеснили оккупантов (данные на 16 мая).

Желтым обозначены освобожденные территории от оккупантов

Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, они надеются захватить хотя бы Луганщину.

"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир четко уже понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина, и Киев за четыре дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они убывали", – подчеркнул глава ОВА.

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