Байден: Заявления России – это свидетельство ее поражения

Российские власти стали все активнее говорить о якобы вмешательстве НАТО в войну в Украине

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Заявления Кремля о якобы втягивании НАТО в войну на территории Украины свидетельствуют о слабой позиции РФ. В этом уверен президент США Джо Байден.

"Меня это (заявления российской власти. – Ред.) беспокоит, потому что это свидетельствует об отчаянии, которое испытывает Россия. Потому что они по сути потерпели неудачу, поэтому они делают такие заявления, что якобы это уже конфликт с НАТО. Но это просто рефлексия – это свидетельство их неудач, их поражения", – говорит Байден.

Тезисы о том, что предоставление Украине военной помощи и вооружений является прямым вмешательством НАТО в войну, Байден называет простым оправданием поражения РФ. Кроме того, со стороны России глупо делать легкомысленные заявления о применении ядерного оружия, уверен президент США.

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Поддержка Украины со стороны США

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь в войне, начатой Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден подчеркнул, что США не воюют с Россией, но пока не прекратятся военные преступления россиян на украинской территории, Украина будет получать и оружие, и гуманитарную помощь.