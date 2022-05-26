"Целились танком и БМП, а получили по заднице". На Николаевском направлении ВСУ разбили бригаду оккупантов

На Николаевском направлении украинские военные разбили группу оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук
Получили по самое не могу
Оккупанты пошли в наступление, но были выбиты украинскими военными.
"Хорошая новость пришла с Николаевского направления. Там наши ребята врезали москаликам по самое не хочу. Одним словом – группка нелюдей собралась выйти на наши позиции. Усилились танком, БМП, полезли…Получили не только по затылку, но и по заднице. И все, нет той группки. Напомню, что на том направлении есть и наши парни – одесситы, 28 механизированная отдельная бригада. Благодарю всех, кто с Одессой мамой и Николаевом", – сказал Братчук.
Потери оккупантов
- личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
- танков – 1315 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,
- артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,
- РСЗО – 201 (+0) единица,
- средств ПВО – 93 (+0) единицы,
- самолетов – 206 (+0) единиц,
- вертолетов – 170 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,
- крылатых ракет – 114 (+2) единиц,
- кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,
- специальной техники – 47 (+3) единиц.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
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