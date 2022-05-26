"Целились танком и БМП, а получили по заднице". На Николаевском направлении ВСУ разбили бригаду оккупантов

На Николаевском направлении украинские военные разбили группу оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Оккупанты пошли в наступление, но были выбиты украинскими военными.

"Хорошая новость пришла с Николаевского направления. Там наши ребята врезали москаликам по самое не хочу. Одним словом – группка нелюдей собралась выйти на наши позиции. Усилились танком, БМП, полезли…Получили не только по затылку, но и по заднице. И все, нет той группки. Напомню, что на том направлении есть и наши парни – одесситы, 28 механизированная отдельная бригада. Благодарю всех, кто с Одессой мамой и Николаевом", – сказал Братчук.