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Черноморский флот РФ еще может ударить по Украине – разведка Британии

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28 апреля, 09:22
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Черноморский флот рф сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям
В Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ россии
В Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ россии / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 20 кораблей ВМФ рф сейчас находятся в оперативной зоне Черного моря, включая подводные лодки.

Об этом сообщает оборонная разведка Великобритании в Twitter.

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"В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ россии, в том числе подлодки. Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море", – сообщили в британской разведке.

Также отмечается, что несмотря на потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", "Черноморский флот рф сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям".

Тренировка в Финляндии

Финские силы обороны сообщают, что латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, эстонский ENS Sakala и голландский HNLMS Schiedam будут тренироваться с двумя тральщиками – искателями мин из прибрежного флота Финляндии.

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Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в Силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на "противоминной деятельности и работе в многонациональных рамках".

Напомним, финский парламент поддержал вступление страны в НАТО. Решение одобрил 121 депутат, против было 12 депутатов.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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