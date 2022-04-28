Черноморский флот РФ еще может ударить по Украине – разведка Британии

Около 20 кораблей ВМФ рф сейчас находятся в оперативной зоне Черного моря, включая подводные лодки.
Об этом сообщает оборонная разведка Великобритании в Twitter.
"В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ россии, в том числе подлодки. Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море", – сообщили в британской разведке.
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Также отмечается, что несмотря на потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", "Черноморский флот рф сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям".
Тренировка в Финляндии
Финские силы обороны сообщают, что латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, эстонский ENS Sakala и голландский HNLMS Schiedam будут тренироваться с двумя тральщиками – искателями мин из прибрежного флота Финляндии.
Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в Силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на "противоминной деятельности и работе в многонациональных рамках".
Напомним, финский парламент поддержал вступление страны в НАТО. Решение одобрил 121 депутат, против было 12 депутатов.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."