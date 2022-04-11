Что делать в случае химической опасности – подробная инструкция

В Мариуполе уже зафиксировали, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц ядовитое вещество неизвестного происхождения

Что делать в случае химопасности украинцам. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. В таком случае Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов подготовило разъяснение, что делать в случае химопасности.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Наряду с гражданскими зданиями и инфраструктурой, под обстрелы попадают и объекты химической промышленности… Аварии на предприятиях могут привести к выбросам в атмосферный воздух или выливу на близлежащую территорию опасных химических веществ, таких как хлор, аммиак, синильная кислота, фосген, серный ангидрид и т.д", – заявили в Минсреды.

Что делать в случае химопасности

Кроме того, в Telegram-канале SPRAVDI также опубликовали список действий, если враг использует химическое оружие.

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Оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное ядовитое вещество – Азов

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА. Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов".

Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.