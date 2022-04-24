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Данилов посоветовал депутатам из ОПЗЖ тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли

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24 апреля, 01:46
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Секретарь СНБО назвал этих политиков подонками, а переименование ОПЗЖ в "Платформу за жизнь и мир" – странным событием
Данилов отреагировал на маневр ОПЗЖ в Раде. Коллаж "Сегодня"
Данилов отреагировал на маневр ОПЗЖ в Раде. Коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим депутатам от "Оппозиционной платформы – При жизни" (ОПЗЖ) нужно не переименовывать свою партию, а принести извинения перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

Об этом Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

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Алексей Данилов подчеркнул, что наши защитники, которые сейчас борются с российскими оккупантами на фронте, ничего не простят этим нардепам. Секретарь СНБО назвал этих политиков подонками, а переименование ОПЗЖ в "Платформу за жизнь и мир" – странным событием.

"Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы – братья, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все ", они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде. Они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала", – считает Данилов.

По его словам, они не понимают, что парни на передовой им не простят.

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"Этим людям, призывающим сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойко, шуфричи и прочая мразь говорила: с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ…Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми",- добавил Данилов.

12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, котрого обвиняют в государственной измене, отправили под арест.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. Киве было сообщено о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ Украины.

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Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Вадим Столар и еще ряд депутатов написали заявления о своем выходе из фракции ОПЗЖ.

8 апреля Госбюро расследований Украины разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от партии ОПЗЖ в причастности к коллаборационной деятельности. Они занимались координацией распространения фейков о ситуации в нашей стране.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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