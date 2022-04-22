Данилов рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус

Вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины на сегодняшний день не стоит, а как будут дальше развиваться события – зависит от обстановки в мире. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Это очень сложно, и в современных условиях это почти невозможно. Мы можем мечтать об этом, можем об этом говорить, но есть технологический процесс, и я могу сказать, что это невозможно на сегодняшний день", – рассказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, нужно будет смотреть по ситуации, как будет дальше развиваться мир, а после войны он будет совсем другим.
"Как будет завтра – надо будет смотреть. Надо будет смотреть, как будет развиваться мир. Я могу сказать, что после этой войны мир будет совсем другим, он будет по-другому развиваться. Будут создаваться новые союзы, будут создаваться новые фундаментальные вещи, новая система безопасности. И нам главное участвовать в создании этой новой системы безопасности и быть участниками, полноправными участниками этого процесса", – подчеркнул он.
Ядерное оружие
- Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса. По его словам, за долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него.
- Кроме того, возникшее из-за концентрации российских войск возле границ Украины напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона вызвало не только угрозу Третьей мировой войны, но и вероятность глобального ядерного противостояния.
- Также мы выясняли, готовы ли Россия и США развязать ядерную войну и будет ли в ней победитель.