Данилов рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус

В вопросе восстановления ядерного статуса необходимо учитывать технологические процессы

На сегодняшний день восстановление ядерного статуса невозможно / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины на сегодняшний день не стоит, а как будут дальше развиваться события – зависит от обстановки в мире. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это очень сложно, и в современных условиях это почти невозможно. Мы можем мечтать об этом, можем об этом говорить, но есть технологический процесс, и я могу сказать, что это невозможно на сегодняшний день", – рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, нужно будет смотреть по ситуации, как будет дальше развиваться мир, а после войны он будет совсем другим.

"Как будет завтра – надо будет смотреть. Надо будет смотреть, как будет развиваться мир. Я могу сказать, что после этой войны мир будет совсем другим, он будет по-другому развиваться. Будут создаваться новые союзы, будут создаваться новые фундаментальные вещи, новая система безопасности. И нам главное участвовать в создании этой новой системы безопасности и быть участниками, полноправными участниками этого процесса", – подчеркнул он.

Ядерное оружие