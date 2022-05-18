Денисенко спрогнозировал, как начнется третья фаза войны в Украине

Россияне пробуют делать последний рывок

Вадим Денисенко рассказал, когда можно будет начинать говорить о том, что начинается новый этап войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается еще вторая фаза войны. При этом сейчас россияне пробуют сделать последний рывок на Донбассе.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко ведущей Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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Попытки РФ

"Все то, что мы видим сейчас в районе Северодонецка, по направлению Изюм-Славянск... Понимаем, что в принципе еще россияне пробуют сделать последний рывок. Я надеюсь, что ничего у них не получится. Во всяком случае после того удара, который они получили, в том числе и под Белогоровкой, после того, как потрепано выглядят российские войска, я думаю, что ничего у них не получится. Но в любом случае они пробуют делать вот этот рывок", – сказал он.

По словам Денисенко, после того как у россиян это на самом деле не получится, тогда можно будет начинать говорить о том, что начинается новый этап войны.

"На самом деле есть такая вероятность, что они начнут окапываться – они начали уже это делать, но начнут более активно окапываться на уже оккупированных территориях. В первую очередь это Херсонская и Запорожская области. И вот здесь важно понимать, как будут развиваться события и куда будет двигаться война. Ответить на эти вопросы можно будет только после того, когда мы закончим активную фазу – в первую очередь на Донбассе".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас война в Украине переходит в затяжную фазу. Российские захватчики не уходят из оккупированных регионов и готовятся перейти к глубоко эшелонированной обороне.

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