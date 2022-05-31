Денисову могут отправить в отставку, а двум оккупантам суд огласит приговор — эти и другие события 31 мая

Парламент рассмотрит вопрос об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченной ВР по правам человека, а в Полтавской области объявят приговор двум российским оккупантам

Важные события 31 мая/Фото: facebook.com/denisovaombudsman, "Суспільне. Полтава". Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 31 мая, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об освобождении от должности уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой. Кроме того, сегодня полтавский суд объявит приговор двум российским военным за обстрелы Харьковской области.

Денисову хотят уволить с должности омбудсмена

Во вторник, 31 мая, парламент рассмотрит вопрос по увольнению Людмилы Денисовой с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека. По моей информации, Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", – заявила Денисова.

Омбудсмен назвала действия властей незаконными и вмешивающимися в деятельность Офиса омбудсмена Украины.

Полтавский суд объявит приговор двум российским военным за обстрелы Харьковской области

31 мая Котелевский районный суд Полтавской области объявит приговор российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову за нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, они обстреливали мирные районы Харькова.

Военных преступников будут судить по статье "нарушение законов и обычаев войны". На заседании 26 мая суд заслушал последнее слово Бобыкина. Иванов от этого права отказался.

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Прокуроры требуют лишения свободы в размере 12 лет для обоих россиян – это максимальное наказание по данной статье. Обременительное обстоятельство – совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору и опасным способом. Российские военные признали вину и подтвердили обстоятельства совершения преступлений. Их адвокаты просят уменьшить срок наказания, потому что они "раскаялись" и "просто выполняли приказ".

По данным следствия, Иванов около 5 утра 24 февраля из "града" обстреливал Харьковскую область с территории России. Были повреждены электроподстанция, коммунальное учреждение и жилые дома. Иванов был наводчиком. Оба преступника задержаны на территории Украины после того, как колонну их техники по прибытии на нашу территорию разбили ВСУ. Оккупанты прятались в Харьковской области и затем сдались украинским защитникам.

В Болгарии украинских беженцев выселят из гостиниц

С 31 мая те украинцы, которые на бесплатной основе проживали в гостиницах Болгарии, вынуждены будут покинуть номера. Причина – в сроках окончания гуманитарной программы.

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Те украинцы, которые не нашли работу в стране и не могут оплатить свое проживание, будут расселены в муниципальные или государственные общежития. Для таких целей им будет обеспечено 15 тысяч коек. Однако многим беженцам придется искать жилье самостоятельно.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине в Болгарию прибыло 201 904 гражданина нашей страны.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 31 мая. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 31 мая:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.