Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Денисову могут отправить в отставку, а двум оккупантам суд огласит приговор — эти и другие события 31 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Парламент рассмотрит вопрос об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченной ВР по правам человека, а в Полтавской области объявят приговор двум российским оккупантам
Важные события 31 мая/Фото: facebook.com/denisovaombudsman, "Суспільне. Полтава". Коллаж: "Сегодня"
Важные события 31 мая/Фото: facebook.com/denisovaombudsman, "Суспільне. Полтава". Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 31 мая, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об освобождении от должности уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой. Кроме того, сегодня полтавский суд объявит приговор двум российским военным за обстрелы Харьковской области.

Денисову хотят уволить с должности омбудсмена

Во вторник, 31 мая, парламент рассмотрит вопрос по увольнению Людмилы Денисовой с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Реклама

"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека. По моей информации, Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", – заявила Денисова.

Омбудсмен назвала действия властей незаконными и вмешивающимися в деятельность Офиса омбудсмена Украины.

Полтавский суд объявит приговор двум российским военным за обстрелы Харьковской области

31 мая Котелевский районный суд Полтавской области объявит приговор российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову за нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, они обстреливали мирные районы Харькова.

Военных преступников будут судить по статье "нарушение законов и обычаев войны". На заседании 26 мая суд заслушал последнее слово Бобыкина. Иванов от этого права отказался.

Реклама

Прокуроры требуют лишения свободы в размере 12 лет для обоих россиян – это максимальное наказание по данной статье. Обременительное обстоятельство – совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору и опасным способом. Российские военные признали вину и подтвердили обстоятельства совершения преступлений. Их адвокаты просят уменьшить срок наказания, потому что они "раскаялись" и "просто выполняли приказ".

По данным следствия, Иванов около 5 утра 24 февраля из "града" обстреливал Харьковскую область с территории России. Были повреждены электроподстанция, коммунальное учреждение и жилые дома. Иванов был наводчиком. Оба преступника задержаны на территории Украины после того, как колонну их техники по прибытии на нашу территорию разбили ВСУ. Оккупанты прятались в Харьковской области и затем сдались украинским защитникам.

В Болгарии украинских беженцев выселят из гостиниц

С 31 мая те украинцы, которые на бесплатной основе проживали в гостиницах Болгарии, вынуждены будут покинуть номера. Причина – в сроках окончания гуманитарной программы.

Реклама

Те украинцы, которые не нашли работу в стране и не могут оплатить свое проживание, будут расселены в муниципальные или государственные общежития. Для таких целей им будет обеспечено 15 тысяч коек. Однако многим беженцам придется искать жилье самостоятельно.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине в Болгарию прибыло 201 904 гражданина нашей страны.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 31 мая. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 31 мая:

  • 16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 30 мая
1
Личный состав 30350
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3282
ББМ
5
Танки 1349
Танки
6
Артиллерия 643
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 205
РСЗО
9
БПЛА 507
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2258
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.5

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31703.56

Binance Coin (BNB)

321.51

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.43

Theta (THETA)

1.35

Love is... 💙💛
За что мы любим Львов
Львовский сырник

Львовский сырник

Пьяная вишня

Пьяная вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперный театр

Оперный театр

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких

Посетить город!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
1 /2
Генератор тостов
Был бы повод!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
Instagram недели
Аккаунт, где в деталях мы узнаем Украину
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять