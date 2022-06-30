Джонсон рассказал, что у Зеленского есть план победы над Россией

Премьер Великобритании отметил, что для этого нам нужно

Борис Джонсон верит в Зеленского и в ВСУ / Коллаж "Сегодня"

На саммите НАТО в Мадриде премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, наконец, раскрыл тайну, почему он так часто ездил в Киев. Он заверил, что у Украины есть план, как победить Россию и отбросить ее на позиции до 24 февраля.

Об этом сообщил телеграм-канал "Украина 24".

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Каков план

"Причина, по которой я приехал в Украину незадолго до всех этих саммитов, заключалась в том, что я действительно хотел получить реальное представление о том, какова позиция президента Зеленского и его администрации, и как они оценивают происходящее. И это действительно ясно. Они видят способ, как изменить динамику до конца года, в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что это важно. И я думаю, что это означает, что мы должны помогать им сколько можем. Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор. Вот почему я думаю, что наиболее интересным недавним событием является предоставление РСЗО – реактивные системы залпового огня, которые должны быть еще отправлены в Украину. И мне сказали, что украинские войска оказались очень гибкими в их использовании. И теперь мы должны убедиться, что это именно так и что украинские войска, какими бы героическими они не были, чтобы они получили максимальную пользу от того, что мы можем им предоставить", – отметил Джонсон.

Как чудесный пример использования ВСУ западного оружия, британский политик назвал изгнание российских оккупантов с острова Змеиный. И заверил, что на Банковой есть план победы.

"Но мы думаем, что в их силах дать отпор русским и вернуть их на позиции до 23 февраля. И это безусловно то, что говорил Володя, они хотят сделать. И он разработал план для этого", – рассказал всему миру Джонсон.

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