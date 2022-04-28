Эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России — Зеленский

Глава государства провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Зеленский заявил, что шестой пакет санкций против РФ должен содержать эмбарго на нефть/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России.

Об этом говорится в заявлении главы государства.

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Владимир Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Узнал о ходе подготовки 6-го пакета санкций, который должен содержать эмбарго на нефть", — заявил глава государства.

Он также поблагодарил решение Европейской Комиссии отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и аграрную продукцию.

В ходе диалога с Урсулой фон дер Ляйен президент также обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины, в том числе макрофинансовую помощь.

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Шольц отказался вводить эмбарго на российский газ

Евросоюз стоит на пороге принятия шестого пакета санкций против России, где, по мнению Киева, обязательно должно быть эмбарго на российские нефть и газ. Однако один из ключевых игроков ЕС – Германия – не желает отказываться от энергоносителей из России. Об этом в очередной раз заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну", – аргументировал свою позицию канцлер.

Он также заявил, что речь идет не о зарабатывании денег, а о том, чтобы избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия производств.

"Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Поэтому я обязан сказать: мы не можем допустить этого. И, в-третьих, кто-то думает о глобальных последствиях?", – сказал Шольц.

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