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"Энергоатом" возобновил связь между Запорожской атомной электростанцией и МАГАТЭ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 21:55
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Все данные мониторинга передаются
Ранее МАГАТЭ потеряло дистанционную связь со своей системой наблюдения на АЭС.
Ранее МАГАТЭ потеряло дистанционную связь со своей системой наблюдения на АЭС. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 июля 2022 года, НАЭК "Энергоатом" восстановил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии.

Об этом сообщил "Энергоатом" на своей странице в Facebook.

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Как отмечается, дистанционную связь со своей системой наблюдения за гарантиями, установленной на Запорожской атомной электростанции для мониторинга ядерного материала, МАГАТЭ потеряло.

Произошло это из-за отсоединения российскими захватчиками в Энергодаре всех украинских операторов мобильной связи, в том числе и "Водафона", с которым у Агентства действует контракт на передачу данных.

"Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, Энергоатом возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", – говорится в сообщении.

Допрос сотрудников ЗАЭС

Газета The New York Times писала, что российские военные, контролирующие Запорожскую атомную электростанцию в Украине, задерживают рабочих и подвергают их жестоким допросам в поисках вероятных диверсантов. Станция из 11 000 работников является стратегически важным объектом и усложняет украинское контрнаступление по возвращению территории.

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Ранее президент "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. В частности, там размещены военные и тяжелая техник – грузовики, танки и БМП.

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