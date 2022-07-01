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Ермак: Россия показала свою полную несостоятельность договариваться

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 17:11
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Руководитель Офиса Президента рассказал, как нужно помочь Украине
Андрей Ермак заявил, что Украине будет нужна ежегодная финансовая помощь.
Андрей Ермак заявил, что Украине будет нужна ежегодная финансовая помощь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия шаг за шагом шла по пути исторической реконструкции и создавала в современности собирательный образ имперского прошлого. Результат мы видим сегодня в Украине.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем выступлении на первом заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

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"Будапешта-2 не будет"

По его словам, Россия показала свою полную несостоятельность договариваться:

"Соглашения должны нарушаться – один из основополагающих принципов российской real politik. Второй принцип – право на эти нарушения принадлежит исключительно России. Это означает, что никакая договоренность не будет окончательной, и Кремль потребует еще и еще. Шантажировать соседей, партнеров, мир все новыми и новыми кризисами".

Поэтому, по мнению Андрея Ермака, необходимо остановить Россию, восстановить в полном объеме территориальную целостность и суверенитет Украины и лишить РФ возможности продолжения игры в "историческую реконструкцию" в будущем.

"Украина имеет крайне негативный опыт заверений безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. Будапешта-2 не будет. Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и т.д. Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами", – заявил он.

В то же время Андрей Ермак сообщил, что Украина осознает, что никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственного мощного оборонного потенциала нашего государства.

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"Поэтому считаем необходимым обеспечение возможности Украины реализовать право на самозащиту. Этот блок гарантий будет включать, в частности, дальнейшее предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий".

Кроме этого, он отметил, что Украине потребуется ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора:

"Мы рассчитываем на углубление сотрудничества в области информационной, кибернетической и морской безопасности, а также обмена и анализа разведывательной информации. В частности, для своевременного выявления признаков подготовки вооруженной агрессии против Украины".

Следующим блоком, по словам руководителя Офиса Президента, являются действия по сдерживанию новой агрессии:

"Оперативная поставка Украине всего необходимого для обеспечения всеобъемлющей реализации права на самозащиту, включая вооружение, оборудование, финансовую и другую помощь, является краеугольным камнем этого блока. Надо построить систему двусторонних и/или многосторонних договоров, которые будут предусматривать детальные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины".

Необходимыми элементами этого блока также является постоянный механизм оценки угроз и вызовов безопасности и взаимного информирования о них, а также механизмы срочных двух- или многосторонних консультаций.

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Также Андрей Ермак отметил и санкционную политику, которая должна стать эффективным инструментом для недопущения повторения агрессии.

"В настоящее время внедренные пакеты санкций и ограничительных мер должны действовать не только до полного вывода российских войск из Украины. Их действие должно продолжаться, пока Россия не выполнит два условия. Во-первых, она должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам. Также должен быть предусмотрен действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее – в случае возникновения угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии срочного внедрения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия таки состоится", – заявил он.

При этом, когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны.

"Идея Президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. Формат U24 (United 24) – это своеобразная служба спасения для стран. Клуб ответственных государств, которые в течение 24 часов оказывают конкретную помощь – военно-техническую, экономическую, политическую, гуманитарную. Которые оперативно и без промедлений внедряют санкции и привлекают другие ограничительные механизмы против агрессора. Такой формат будет очень помощным на фоне паралича ООН и может стать основой для ее реформирования", – сказал Андрей Ермак.

Ранее руководитель Офиса Президента рассказал о результатах саммита G7 – во время саммита "Большой семерки" страны выразили свою приверженность Украине.

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