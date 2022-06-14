Ермак сказал, чего Украина ожидает от "Рамштайна-3"

Новая встреча представителей стран-партнеров "Рамштайн-3" состоится в Брюсселе 15 июня. Ее организацией займется глава Пентагона Ллойд Остин. Украина по итогам этой встречи ожидает большое количество тяжелого оружия.
Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Рамштайн-3" должен стать днем, когда желание поиска компромиссов с тем, кто выбирает насилие, сменится пониманием важности силы для достижения мира и построения нового мирового порядка. Более тяжелое оружие и оперативное обучение наших военных. Все остальное воспринимается врагом как слабость", – написал он.
Потребности Украины
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.
По его словам, Украине необходимо получить:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
Также стало известно о том, что Литва передаст Украине крупную партию оружия, а именно 110 антидроновых ружей собственного производства. Оружие назвали "Убийцей орков".