ЕС дал заднюю с санкциями РФ в шестом пакете: что произошло

Подоляк заявил о необходимости усиления санкционного давления

Подоляк возмутился изменениями в санкциях против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина хочет объяснения по поводу изменения в официальном сообщении ЕС о новых санкциях. Из него исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для России. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Сначала Совет ЕС анонсирует блокировку для России доступа к облачным сервисам в шестом пакете санкций. Затем сообщения редактируют, удаляя это упоминание. Разъяснений от должностных лиц нет. Санкционное давление нужно усиливать, а не ослаблять", — заявил Подоляк.

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Что произошло

Ранее из пресс-релиза об утверждении шестого пакета санкций против России на сайте Совета ЕС исчезло упоминание об ограничениях облачных технологий. Веб-архив показывает, что релиз был изменен – 3 июня упоминание об облачных технологиях было, а 4 июня исчезло. Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.

Один из пунктов касался консультационных услуг и звучал следующим образом: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов".

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Теперь эта фраза изменена и выглядит так: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг".

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ. В его рамках утвердили персональные санкции в отношении еще 65 человек и 18 компаний. Также там речь идет о таких мерах:

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запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю;

суда, перевозящие нефть из РФ в третьи страны, нельзя будет страховать;

эмбарго на доставляемую по трубопроводу российскую нефть;

Сбербанк, а также еще два российских банка и один белорусский отключат от SWIFT;

под новые санкции подпадут представители силовых структур РФ, бизнесмены, представители СМИ.

ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе и лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;

с ограничениями столкнутся компании, снабжающие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.

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