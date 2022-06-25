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"Это украденное у украинских фермеров зерно": Подоляк о "рекордном урожае" РФ

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 июня, 02:46
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Советник руководителя ОП отметил, что Кремль кичится "рекордным урожаем зерна в истории"
Подоляк: «рекордный урожай» россии – это украденное у украинских фермеров зерно. Коллаж "Сегодня"
Подоляк: «рекордный урожай» россии – это украденное у украинских фермеров зерно. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия хвастается "рекордным урожаем зерна", в то время, как в Африке и Азии — продовольственный кризис, а в отдельных регионах начался голод.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

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"Для нас голод – это шанс", – откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: "рекордный урожай" – это украденное в украинских фермеров зерно. Настоящий портрет РФ – убийцы, воры, палачи", – подчеркнул он.

Россия вывозит из Украины ворованные зерно и металл – Bloomberg

Украинский металлургический завод, принадлежащий Ринату Ахметову, обвинил Россию в том, что она вывозит металл из Мариуполя для перепродажи на родине, и попросил президента Владимира Зеленского наложить санкции на "пиратов". Также мародеры вывезли из Украины зерна на сумму более 600 млн долларов.

"Судно с металлом с Металлургического завода имени Ильича в конце мая направилось в российский порт Ростов-на-Дону. В портовом городе Мариуполе, оккупированном российскими военными, осталось около 145 000 тонн металлопродукции. Компания, крупнейший производитель стали в Украине, не сообщила, сколько ее продукции было на этой лодке", – указывает издание.

Ранее мы рассказывали, как планируют экспортировать украинское зерно во время войны. Также мы писали, что российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины.

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