Европа не потребует от Украины сдачи территорий в обмен на мир — Макрон

Французский политик развеял все опасения

Переговоры оказались весьма предметными / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз оставит за Украиной право выбирать момент вступления в мирные переговоры с Россией. Европа не будет ставить условия, на какие Киев должен пойти уступки Москве, чтобы прекратились активные военные действия на континенте.

Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил по итогам встречи в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

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"Я уже заверял президента Зеленского во время наших переговоров, что мы сделаем все необходимое, что в наших силах, чтобы Украина сама могла выбирать свою судьбу, сама могла делать выбор и именно Украина будет решать, в какой момент она будет заканчивать войну, в какой момент сядет за стол переговоров. И каждый раз, когда я имел переговоры с президентом Зеленским, я именно на это ставил: Украина будет решать, на каких условиях она будет выстраивать мир. С момента вашего избрания вы постоянно делали все необходимое, чтобы отстаивать мир и все сделать ради мира. И делали это смело", – сказал французский лидер.

Закончил Макрон свое выступление перед прессой рядками из гимна Украины.

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