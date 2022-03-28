Ежедневно войска РФ теряют убитыми 510-530 военных – Подоляк

Российские военные продолжают нести значительные потери личного состава, динамика положительная, однако число потерь РФ можно утроить

Подоляк назвал бои с оккупантами очень интенсивными. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина нуждается в увеличении объемов поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы", – написал он.

Война в Украине