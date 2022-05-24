Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются окружить два города на Донбассе

Оккупанты продолжают атаки вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ситуация на Донбассе
На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.
На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населённого пункта Васильевка.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.
Харьковская область
На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.
На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
Обстановка в северных областях
На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси прикрывают участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.
Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.
На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.
Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.
Ситуация на юге
На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское. Осуществляют перегруппировку.
На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.
В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.
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