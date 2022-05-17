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Генштаб: российские войска готовят наступление

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 мая, 07:35
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Противник доукомплектовывается и восполняет потери по одному из направлений
Украинские военные дают отпор атакам оккупантов
Украинские военные дают отпор атакам оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут уже восемьдесят третьи сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. Вражеская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры на востоке и промышленных объектов в глубине территории Украины. Подробности того, что происходит на фронте, рассказали в Генштабе ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

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На Сиверском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг обстрелял из минометов подразделения Государственной пограничной службы Украины.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск.

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На Славянском направлении осуществляется доукомплектование и восполнение потерь, враг пытается восстановить наступление.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

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На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Выскрива, успеха не имел.

На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Были обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

На Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

Потери российской армии

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

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