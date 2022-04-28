Генштаб: ВСУ ликвидировали уже 22 800 оккупантов и уничтожили 970 танков

За прошлые сутки наибольшие потери противника наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях

Украинские защитники продолжают уничтожать военных РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне против Украины на 28 апреля. Украинские защитники ликвидировали уже 22 800 военных РФ, уничтожили 2389 боевых бронированных машин и 970 танков.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04:

личного состава – около 22 800 (+400) человек ликвидировано.

танков ‒ 970 (+31) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед.,

артиллерийских систем – 431 (+10) ед.,

РСЗО ‒151 (+2) ед.,

средств ПВО ‒ 72 (+1) ед.,

самолетов – 187 (+2) ед.,

вертолетов – 155 (+0) ед.,

автомобильной техники ‒ 1688 (+22) ед.,

кораблей/катеров ‒ 8 (+0) ед.,

цистерн с ГСМ ‒ 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),

специальной техники – 31 (+0),

пусковых установок ОТРК/ТРК ‒ 4 (+0).

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", – говорится в сообщении.

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Оккупанты отказываются воевать

Все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ. Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, перехваченных СБУ.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались", – рассказал один оккупант другому.

По его словам, после доукомплектации в РФ возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.

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Итак, единственное желание его товарища, который стоит под Изюмом, – дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там.

"У нас (в полку. – Ред.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина – в плену, половина 200-е и 300-е. Когда выводить будут – тоже не поймешь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", – сказал оккупант.

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