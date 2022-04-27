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Генштаб ВСУ: Оккупанты наращивают войска и атакуют жилые кварталы

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 07:22
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Начались шестьдесят третьи сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению
РФ продолжает войну против Украины
РФ продолжает войну против Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Военные РФ продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, понесших потери во время боевых действий, техникой. В частности, за счет снятия ее с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

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На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник захватил северо-восточную окраину населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

"С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии соприкосновения.

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Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого воздействия на позиции наших войск.

На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Потери РФ

Украинскими воинами за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитная установка.

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины", – добавили в сообщении.

Во время внезапных авианалетов российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага.

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