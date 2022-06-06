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Генштаб ВСУ рассказал, сколько атак захватчиков отбили на востоке

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 07:22
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При этом оккупанты продолжают ожесточенные штурмы украинских городов
ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 6 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Также захватчики активно обстреливают наши позиции на Донецком направлении. При этом враги несут огромные потери и не продвигаются вперед.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории республики Беларусь, вдоль государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РФ, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.
  • На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.
  • На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.
  • На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.
  • В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.
  • Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька.
  • На Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.
  • На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.
  • На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.
  • На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.
  • На Южнобужском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.
  • Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.
  • За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

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ВСУ уничтожает оккупантов. Фото: Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06

  • личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1381 (+5) единица;
  • боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
  • артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 95 (+0) единиц;
  • самолетов – 210 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
  • крылатых ракет – 122 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
  • специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Данные на 08:45 5 июня
1
Личный состав 31150
Личный состав
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2360
Транспорт
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