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Генштаб ВСУ: в Мариуполе войска РФ оккупировали новый объект

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 мая, 07:10
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В захваченном городе российские солдаты проводят разминирование
Оккупанты нашли новый объект в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты нашли новый объект в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 21 мая продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Остается угроза ракетных ударов с территории Беларуси. Кроме того, в Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация без существенных изменений. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.
  • Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.
  • На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.
  • На Слобожанском направлении главные усилия врага сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны.
  • В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
  • На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.
  • На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
  • На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений.
  • На Запорожском направлении противник производил огневое поражение наших войск.
  • В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.
  • На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.
  • На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
  • Корабли черноморского флота врага в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
  • Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.
  • За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага, уничтожены 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.
  • Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет).

Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

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Депортируют даже мертвых. Оккупанты грузовиками вывозят из Мариуполя тела убитых в драмтеатре

Российские войска начали разбирать завалы Драматического театра в Мариуполе спустя два месяца после авиаудара. Под завалами остается много тел погибших. Их уже несколько дней вывозят грузовиками. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты продолжают операцию по сокрытию последствий военных преступлений.

"Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным", – написал Андрющенко.

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Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

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