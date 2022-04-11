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Генштаб ВСУ: В Мариуполе враг штурмует районы "Азовстали" и порта

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 апреля, 07:05
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Для атаки по городу оккупанты применяют артиллерию и авиацию
Оккупанты штурмуют "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: Reuters.
Оккупанты штурмуют "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: Reuters. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 47-е сутки войны России против Украины. Враг готовится в ближайшие дни возобновить наступление через Харьковскую область, а в Мариуполе не оставляет попыток захватить город.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 11 апреля.

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Так, в городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Подготовка дополнительных сил

Кроме того, враг продолжает готовить и отправлять личный состав, вооружение и технику для участия в боевых действиях на территории Украины.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60 отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5 общевойсковой армии Восточного военного округа. Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36 отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей. Выезд отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланирован на вторую половину апреля этого года.

Готовятся новые провокации

В Генштабе ВСУ не исключается проведение вооруженными силами РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины.

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Кроме того, подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Ситуация на фронте

Враг продолжает частичное блокирование города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполем.

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.

Кроме того, оккупанты производили артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

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