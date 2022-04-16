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Генштаб ВСУ: Враг попытается прорваться к админграницам Херсонской области

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16 апреля, 08:27
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ВСУ за сутки сбили семь вражеских воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты
В Украине продолжаются боевые действия
В Украине продолжаются боевые действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались пятьдесят вторые сутки российского военного вторжения в Украину. Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Что происходит по направлениям

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно отдельных подразделений обеспечения 35 и 36 общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.
  • На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.
  • Основные усилия противник сосредотачивает на перегруппировку и усиление группировки войск, продолжает частичную блокировку Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.
  • В районе Изюма врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей.
  • Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе Славянска.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля Мариуполя.
  • На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено.
  • В районе Торецка враг продолжает обстреливать наши войска. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.
  • Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.
  • В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

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5
ББМ 1976
ББМ
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Артиллерия 366
Артиллерия
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Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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