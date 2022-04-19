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Геращенко: РФ в Мариуполе сбросила трехтонные бомбы на "Азовсталь"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 апреля, 20:45
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В подвалах предприятия находятся много детей и женщин, которые прячутся от оккупантов
Геращенко о бомбе в Мариуполе
Геращенко о бомбе в Мариуполе / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что оккупанты сбрасывают сверхтяжелые бомбы на подвалы предприятия, где прячутся мамы с детьми. Бомбят подвалы, где также базируются украинские защитники. По его мнению, это очередное военное преступление.

Об этом он рассказал Наталье Влащенко специально для Youtube-канала "Украина 24".

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"Два часа назад по заводу "Азовсталь" сбросили сверхтяжелые бомбы массой в три тонны с российских стратегических бомбардировщиков. Несколько сотен мирных мариупольцев, в основном женщин и детей, которые не хотели попасть в плен к оккупантам, более месяца находятся на территории предприятия", – сказал Геращенко.

Он уточнил, что защитники Мариуполя не прикрывались женщинами и детьми, а защищали их. После сброса многотонных бомб бойцы попросили о возможности выхода мирных из бомбоубежищ. Ответа от путина и его генералов не последовало.

"После того, как было принято решение о сбросе сверхтяжёлых бомб, которые пробивают 10 метров бетона или 15-20 метров земли, командир "Азова" обратился к мировому сообществу с целью давления на россиян. Чтобы дать возможность женщинам и детям выйти из этих укрытий для сохранения жизни", – прокомментировал советник главы МВД.

По данным Геращенко, "азовцы" и другие защитники при этом готовы сражаться дальше. Однако, уже известно, что на места их дислокации продолжают сбрасывать сверхтяжелые авиаснаряды.

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"Там находятся последние защитники города. Вчера мы распространили видео, где видно, что там же находятся женщины и дети. Это очередное военное преступление", – подчеркнул он.

Советник министра внутренних дел отметил, что пока дышат и бьются защитники Мариуполя, город остается украинским. За 50 дней блокады российские генералы так и не смогли уничтожить его украинский дух.

Геращенко уточнил, что за Мариуполь сражаются бойцы всех подразделений: национального полка "Азов", 36 отдельной бригады морской пехоты, пограничники и полицейские.

"Это подвиг, которого не видела мировая история. Ожесточенный бои на протяжении 50 дней в полном окружении – это превосходит подвиг 300 спартанцев Древней Греции более двух тысяч лет назад. Этот подвиг навсегда войдет в учебники по военной истории как пример мужества и героизма украинцев. Сейчас во всем мире вывешивают цитату: Мы хотим быть такими же храбрыми, как украинцы. Это о Мариуполе и его защитниках", – подытожил Геращенко.

Официальные власти не подтверждают данные о массовом поражении людей

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко не подтвердил информацию, что после удара возле "Азовстали" под завалами оказались около 300 человек. Кириленко в эфире телемарафона отметил, что не знает, откуда нардеп Сергей Тарута берет озвучиваемые данные.

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"Из моих оперативных источников: взрыв был, но факта массового поражения местного населения или военных пока не подтверждаю. Если будут подтверждения, куда попало, как, обязательно сразу сообщат", – заверил Кириленко.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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