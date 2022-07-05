Гидрометцентр рассказал, в каких регионах испортится погода

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как сменится погода в регионах

В некоторых регионах выпадет град. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 5 июля, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. В Украине будет жарко и преимущественно сухо, только на западе возможны грозовые дожди и даже град и шквалы. Нелетную погоду прогнозируют в Луцке, Львове, Ужгороде, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 5 июля?

Так, по прогнозам синоптиков, 5 июля в стране будет без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и в Ровенской области ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем 29-34, в Карпатах 19-24.

Днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенщине из-за гроз, в отдельных районах града и шквалов 15-20 м/с объявлен I уровень опасности, желтый. 5 июля в большинстве западных и северных областей, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 5 июля будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 31-33.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

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