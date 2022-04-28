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Голосование за ленд-лиз в США, визит генсека ООН в Украину и другие важные события 28 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 06:00
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В США будут голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Зеленским
Важные события 28 апреля/Фото: Официальный сайт Администрации президента США, REUTERS/Maxim Shemetov , коллаж: "Сегодня"
Важные события 28 апреля/Фото: Официальный сайт Администрации президента США, REUTERS/Maxim Shemetov , коллаж: "Сегодня"

В четверг, 28 апреля, палата представителей США будет голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины. В случае его одобрения в нашу страну быстрее будут поставлять оружие. Кроме того, на сегодня в Украине запланирована встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Также сегодня "Укрзализныця" продолжится эвакуировать украинцев из горячих точек. Перевозчик опубликовал график поездов.

Палата представителей США будет голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины

Палата представителей США планирует голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Если закон одобрят, это позволит быстро поставлять Украине оружие.

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Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш сообщил, что точного времени голосования еще нет. Но ожидается, что оно состоится до 22:00 по киевскому времени.

Если закон о ленд-лизе для Украины одобрят, то это даст возможность ускорить поставку вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или безвозмездно из США в Украину. Все бюрократические и финансовые вопросы будут решать после.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Зеленским

Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Гутерриш уже в Украине. Он прибыл 27 апреля.

По его словам, ООН продолжит свою работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта.

"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", — отметил генсек ООН.

"Укрзализныця" продолжит эвакуировать людей

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 28 апреля, некоторые из них будут вывозить людей из горячих точек нашей страны.

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Железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова и Одессы.

График поездов:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харьков — Пас. – Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

Мэр Сум обещает защитникам города 15 тысяч гривен

Инициативу о материальном поощрении за заключение контрактов добровольцам Сум планирует вынести на обсуждение исполнительного комитета городской голова Сум Александр Лысенко.

Мэр сообщил, что этот вопрос планировали обсудить 27 апреля на предисполкоме. Однако члены комитета не собрались. Планируется сделать это 28 апреля.

"Все точно получат по 15 тысяч. Мы знаем, кто с самого первого дня на каких позициях, каких блокпостах защищал город", — подчеркнул Лысенко.

Кроме того, на исполкоме планируют рассмотреть вопрос о льготах на коммунальные услуги для защитников города. Тем, чьи квартиры пострадали в результате бомбардировок и обстрелов в Сумах планируют оказать материальную помощь для оплаты наемных квартир. Речь идет о жителях улиц Спартака и Веретеновской, сказал Александр Лысенко.

Заседание Исполнительного комитета планируется на 29 апреля.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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