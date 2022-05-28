Хитрый Harpoon поможет Украине отправить весь флот РФ на свидание с крейсером "Москва"

Эффективность ПРК уже была продемонстрирована во время проб и в боевых условиях

Украине передали очередную партию вооружений для борьбы с агрессором / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине передали ПКР Harpoon, которые могут уничтожить весь Черноморский флот РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Как работает Harpoon

"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель. Для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР Harpoon, для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля",- рассказал спикер.

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Также он отметил, что Украине передали сейчас столько ПКР Harpoon, что мы можем благодаря им потопить весь ЧФ РФ.

Военная помощь Украине

США поставят в Украину современные пусковые установки М270 MLRS и М142 Himars. Правительство США приняло предварительное решение. Это вооружение можно использовать и как реактивные системы залпового огня, и как оперативно-тактические ракетные комплексы. Начиная с момента российского вторжения Штаты передали Украине уже 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники. Однако США не спешат отправлять по запросу Киева дальнобойные реактивные системы залпового огня из-за опасений, что РФ расценит это как чрезмерную эскалацию.

23 мая Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Многие страны передают крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику.