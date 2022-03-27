В Мариуполе от обстрелов погибли тысячи людей – их хоронили прямо во дворах

В Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе делают братские могилы, некоторых жертв хоронили даже во дворах домов.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.
"К сожалению, по-другому (хоронить, – Ред.) не получалось. Обстрелы не прекращались. И было единственное кладбище, к которому мы могли подъехать под бомбами и под авиацией... В последние дни, когда наносились те уничижительные удары, мы хоронили людей даже во дворах", – сказал глава города.
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Бойченко добавил, что коммунальные службы работали на всю мощность, насколько это было возможно в таких условиях.
Последняя информация о количестве погибших мирных жителей была 13 марта – тогда жертв насчитали 2187. Однако мэр подчеркнул, что сейчас эта цифра значительно больше, "это тысячи людей".
"90% жилого фонда так или иначе пострадало. Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или системой "Буратино". 40% уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация", - добавил мэр.
Ситуация в Мариуполе
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.
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